Cúpula da PF começa a preparar prisão de Lula

A Polícia Federal começa a se preparar para o momento em que terá que cumprir a ordem de prisão contra o ex-presidente Lula. Na alta cúpula da PF há preocupação sobre como proceder. Buscá-lo em casa de camburão teria a mesma repercussão de quando foi conduzido coercitivamente. Uma ideia é combinar com os advogados para que ele se apresente no local onde irá cumprir a pena. Se não houver acordo com a defesa, a polícia pedirá ao juiz que especifique não só o local, mas para quem ela deve entregá-lo.

Bom pra todos. Delegados dizem que a prisão de Lula tem que ser bem articulada para garantir a segurança do petista e também dos policiais. A partir do momento em que o juiz determinar o cumprimento da pena, a PF já está autorizada a buscá-lo.

Efetivo próprio. A alta cúpula da PF levanta questionamentos sobre o que será feito dos oito assessores a que Lula tem direito como ex-presidente, principalmente porque quatro deles atuam como seguranças.

De novo. Com a possibilidade de Lula ser impedido de disputar a eleição, o PPS quer voltar a convencer o apresentador Luciano Huck a concorrer ao Planalto. Interlocutores da legenda avaliam que, com o ex-presidente fora do páreo, o 2º turno ficaria entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro.

Depende dele. Pesquisas encomendadas por dois partidos políticos indicam que Huck seria o principal beneficiário da saída de Lula da eleição. Ele herdaria o voto popular, não o ideológico. Chega a 15% sem Lula na disputa.

Beirada. O tucano Geraldo Alckmin e o demista Rodrigo Maia também riem à toa com a possível saída de Lula da corrida presidencial, caso seja impedido de disputar. São beneficiados pela divisão da esquerda.

Esqueceram de mim. A credencial do ministro Henrique Meirelles (Fazenda) não dava acesso às áreas mais exclusivas do Fórum Econômico, em Davos.

Geladeira. O erro custou ao ministro aguardar do lado de fora até que uma nova credencial fosse emitida com as devidas desculpas dos organizadores. Meirelles não se estressou. (A assessoria do ministro entrou em contato com a Coluna e nega o episódio)

Toda sua. O jantar dos ministros Alexandre Baldy (Cidades) e Carlos Marun (Segov) com Valdemar Costa Neto, dono do PR, terça, selou a indicação de Márcio Galvão Fonseca para a Secretaria de Saneamento. Em troca, o PR dará 27 dos 37 votos na Previdência.

Vai ter briga. A troca implica tirar a secretaria das mãos do MDB, que promete reagir. O cargo é ocupado por Henrique Pires.

Me esquece. Em 2016, o PTN, então partido de Baldy, exonerou Pires da chefia da Funasa.

CLICK. Após o julgamento do ex-presidente Lula, o governador do Ceará, Camilo Santana (à dir), embarcou para São Paulo para participar da reunião da Executiva do PT.

Dividido. O governo aposta que haverá um racha no plenário do Supremo na decisão sobre a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. O placar deve ficar em 5 a 5, levando a decisão para a presidente da Corte, Cármen Lúcia.

Tempero. Um ministro estuda ampliar o debate e levantar a tese de que, se ficar caracterizado que a posse é em razão de troca de votos para a reforma da Previdência, ela não poderia ocupar o cargo. Cristiane é filiada ao PTB, que vai insistir na nomeação dela.

PRONTO, FALEI!

“O Lula conseguiu escapar do Mensalão, mas veio a Lava Jato para juntar todo o bando de novo”, DO PRESIDENTE NACIONAL DO PTB, ROBERTO JEFFERSON, sobre a condenação de Lula ontem a 12 anos e um mês de prisão.

COM REPORTAGEM DE NAIRA TRINDADE E LEONEL ROCHA. COLABOROU ISADORA PERON