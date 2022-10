Cúpula da campanha de Lula se reelege

Coordenadores políticos da campanha de Lula, Gleisi Hoffmann (PR) e José Guimarães (CE) foram reeleitos deputado federal em seus Estados com 261 mil e 186 mil votos, respectivamente. Gleisi ficou em segundo lugar, atrás somente do ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol (Podemos-PR).

Responsável pela comunicação da campanha ao lado do prefeito de Araraquara, Edinho Silva, Rui Falcão se elegeu por São Paulo, assim como Paulo Teixeira e Alexandre Padilha, emissário do petista no mercado.