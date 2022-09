Crítico da imprensa, Bolsonaro dependerá de cobertura jornalística para divulgar viagens

A equipe jurídica do presidente Jair Bolsonaro (PL) quer que ele use na campanha imagens produzidas pela imprensa tradicional para divulgar sua passagem pelo Reino Unido e pelos EUA. A sugestão visa cumprir a decisão liminar do ministro Benedito Gonçalves, do TSE.

Em seu despacho, Gonçalves afirmou que o uso de imagens captadas pela imprensa não deve ser proibido porque elas são “acessíveis igualmente a todos os candidatos, inclusive para fins de eventual crítica”. Esse trecho está sendo destacado pela defesa de Bolsonaro como uma brecha para aproveitar o material da mídia tradicional.

A equipe jurídica de Bolsonaro orientou a campanha a “não fazer uso de imagens paralelas, não oficiais”.

“Da propaganda, só poderão constar imagens oficiais do evento, exatamente na linha da liminar”, disse o advogado Tarcísio Vieira.

Sobre a decisão de Gonçalves, Vieira reforçou que ainda não cabe recurso imediato porque a decisão ainda passará por análise em plenário.

Ontem, o ministro do TSE proibiu Bolsonaro de usar em sua propaganda eleitoral imagens de discurso feito da varanda da embaixada brasileira em Londres, no último domingo.