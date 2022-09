Críticas a Bolsonaro, Tebet e Soraya votaram com o governo no Senado

Apesar de fazerem oposição a Jair Bolsonaro (PL) na campanha eleitoral, as presidenciáveis Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União) demonstraram ter proximidade com as pautas que o presidente levou ao Senado nos últimos quatro anos. Segundo plataforma desenvolvida pelo portal Congresso em Foco, que mede o nível de adesão dos parlamentares ao governo segundo o interesse do Palácio do Planalto nas votações, Thronicke esteve mais alinhada a Bolsonaro do que Tebet. Ela votou com o governo em 89% de 374 votações. A candidata do MDB não ficou muito atrás e se alinhou a Bolsonaro em 85% das votações. Ambas estão acima da média de adesão do conjunto dos senadores, que é de 82%.

CONTRA. As candidatas divergiram entre si em algumas situações. No caso da CPI da Lava Toga, que senadores tentaram instalar em 2019 e que mirava ministros do STF, Tebet foi contra. Já Thronicke, favorável – ela fez parte do grupo autointitulado Muda Senado, que atuava em defesa de pautas anticorrupção.

A FAVOR. Ambas votaram a favor da Reforma da Previdência, da autonomia do BC e do Marco Legal do Saneamento. Tebet concordou com o presidente no projeto que permitiu a moradores de áreas rurais usarem armas em toda a propriedade, não apenas na sede. Soraya também.

FOGO. Ambas vêm escolhendo Bolsonaro como alvo preferencial na campanha, embora façam críticas a Lula. Soraya vê oportunidades para criticá-lo pelos ataques à democracia. Já Tebet ganhou votos após confrontá-lo no debate da Band sobre mulheres.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Simone Tebet, presidenciável do MDB

PRONTO, FALEI! Paulo Teixeira, deputado federal (PT-SP)

“Gastando R$ 150 bilhões, a gente já esperava um crescimento, é natural, mas foi pouco para quem gasta tanto”, disse, sobre melhora na avaliação de Bolsonaro.

CLICK. Onyx Lorenzoni, candidato a governador (PL-RS)

Vestido com jaqueta do Banco do Brasil, venceu a disputa com o também bolsonarista Carlos Heinze pela atenção do presidente em feira agropecuária.