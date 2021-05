CPI, ‘trator’ e picanha: o desgaste de Bolsonaro

Esta semana comprova que os governistas não estão dando conta de estancar o desgaste de Jair Bolsonaro nem nas redes sociais, arena onde o presidente e seus apoiadores quase sempre mantiveram a prevalência. O governo contava com 33,5% de manifestações positivas em abril, porém, até ontem, 13, o apoio recuou para 1,8%. Os índices de aprovação do presidente estão acima desse patamar, mas a trajetória de queda é similar: o apoio recua de 36,7% para 26,3%. É o que indica levantamento exclusivo feito pela .MAP, agência de análise e dados de mídia.

Bad… A queda no apoio é ancorada por uma agenda negativa, que os perfis de direita, entre manifestantes, políticos e influenciadores, não conseguiram reverter.

…news. Nesta semana, os reflexos da ação policial no Jacarezinho, a CPI da Covid, o churrasco com a “picanha de ouro” e o “tratoraço” pressionaram negativamente o governo.

Tiro… O índice de positividade da ação policial no Jacarezinho foi de 23% no período, com apoio somente do público de direita. O tema foi o mais comentado nas redes sociais, com uma participação de 15,6%.

…CPI… A CPI da Covid foi o terceiro tema mais comentado no período, com participação de 7%, tendo um índice de positividade elevado: o trabalho dos governistas na comissão não vem surtindo muito efeito.

…e trator. O “tratoraço”, revelado pelo Estadão, foi o quarto assunto mais comentado no Twitter e perfis abertos do Facebook, com participação de 6%. Já o caso da picanha concentrou 2% das menções nas redes sociais no mesmo período.

Não será… Líderes da oposição estão convencidos de que o governo, por ora, permanece imune e insensível a qualquer atraso de remessas de matérias-primas para a produção das vacinas contra a covid-19 produzidas pela China.

…a vacina. A conversa mudaria de rumo se houvesse retaliações dos chineses sobre as exportações do agronegócio do País.

Passando a boiada. Arthur Lira parece decidido em seguir à risca a cartilha dos bolsonaristas.

SINAIS PARTICULARES.

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados

Não entendi. A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP) criticou a insistência de Jair Bolsonaro em defender o nome de Tarcísio de Freitas para disputar o Palácio dos Bandeirantes.

Cadê? O deputado estadual Gil Diniz, que foi do mesmo partido que ela, reagiu: “Apresenta um nome, então, vai só criticar o nome colocado pelo presidente? Ela teve dois milhões de votos, mas parece que tem outros planos…”

Missão. Consultada, Janaina disse que não está interessada em disputar o governo, mas que muitos eleitores pedem a ela para encarar “a missão”. A deputada ora bate, ora assopra o governo Bolsonaro.

CLICK. Rodrigo Garcia, que hoje assina sua filiação ao PSDB, esteve ontem, 13, com o prefeito Bruno Covas, que abonou a ficha do vice-governador do Estado.

Polo… Vereadores do PSDB da capital paulista vão tomar café da manhã com Geraldo Alckmin hoje, 14, dia em que Rodrigo Garcia assinará sua filiação ao partido tucano.

…alternativo. O movimento dos vereadores paulistanos indica que o ex-governador do Estado, se ficar no partido, se manterá como um contraponto ao grupo de João Doria e de Garcia dentro do PSDB.

PRONTO, FALEI!

Antonio Neto, presidente municipal do PDT de São Paulo: “Ao prestar o lamentável papel de defender o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, a AGU mostra que virou a Advocacia dos Genocidas da União.”

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG. COLABORARAM PAULA BONELLI E PEDRO VENCESLAU

