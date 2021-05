CPI já muda projeções de cenários para 2022

A preço de hoje, a CPI da Covid deverá ter impacto imobilizador no governo se escancarar erros e omissões no combate à pandemia, avaliam os políticos mais rodados de Brasília. Em um cenário de inflação crescente e postos de trabalho fechados, vai se consolidando o sentimento de que Jair Bolsonaro pode enfrentar dificuldades de chegar ao segundo turno em 2022, algo inimaginável até bem pouco tempo atrás. No centro partidário, presidenciáveis já se movimentam com base nesse novo cenário, o de enfrentar Lula na fase decisiva da eleição.

Apertem… Um articulador de uma candidatura de centro diz que o governo é um avião perdendo altitude e sem motor para arremeter: gastou mal no passado e agora não tem “motor” para alavancar Bolsonaro.

…os cintos. A definição de centro torna-se a cada dia mais elástica: Ciro Gomes (PDT), Luiz Henrique Mandetta (DEM), Luciano Huck (sem partido), João Doria (PSDB) e Eduardo Leite (PSDB). Aliás, o grupo de WhatsApp desses presidenciáveis já foi pro brejo.

Oiê. O governador Renato Casagrande (PSB-ES) passou a ser cotado como novo presidenciável.

A ver. Uma das “leituras” na praça é a de que um “terceiro nome” não precisaria ser alguém popular. A terceira via pode ser construída pela baixa rejeição.

Entendeu? Flávia Arruda procurou Temer para pegar dicas de articulação política. Saiu do encontro com a missão de melhorar o diálogo com imprensa, líderes no Senado, Judiciário e TCU. O ex-presidente disse que a função da Secretaria do Governo é “facilitar” a vida do Executivo.

Amigo… Bolsonaro é um aglutinador de força, só que às avessas: aproximou os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Renan Calheiros (MDB-AL), na CPI da Covid.

…estou aqui. Vieira foi um dos principais adversários da tumultuada candidatura de Renan à presidência do Senado em 2019.

De volta. Aliás, o “renascimento” de Renan rendeu a ele apelido novo em Brasília: a Fênix das Alagoas.

Na… Gilberto Valente está na bica para ser indicado pelo PGR Augusto Aras para chefiar as finanças do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

…mesa… Procurador-geral de Justiça do Pará até o mês passado, Gilberto Valente é alvo de ação popular sob suspeita de ter estourado limite de gastos com pessoal e nomeado 12 assessores sem autorização.

…de Aras. A indicação para a área administrativa do CNMP não precisa de aprovação do Senado, como os conselheiros.

Xadrez. Valente seria mais um movimento de Aras para manter forte influência no CNMP. Com a ajuda do Senado, está parada na Casa há um ano a indicação de três representantes para o conselho. Com isso, a ala alinhada ao PGR tem maioria no colegiado.

CLICK. João Doria completou cem reuniões sobre segurança pública. Ao seu lado, a coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher, a delegada Jamila Ferrari.

Cala boca já morreu. Alegando censura, o deputado Ivan Valente (PSOL-SP) protocolou ação popular na Justiça contra a nota técnica da Controladoria-Geral da União que prevê punições a servidores que se manifestarem nas redes sociais contra o órgão a que estão subordinados.

Green. O prefeito de Maceió, JHC, terá reunião com o embaixador do Reino Unido no Brasil, Peter Wilson, para falar sobre a proposta dos ingleses de zerar emissão de gases do efeito estufa até 2050. JHC quer construir um plano neste sentido para a capital alagoana.

Modernizando. O Centro de Liderança Pública (CLP) promoverá uma série de lives sobre reforma administrativa. O primeiro encontro virtual, marcado para a próxima terça-feira, 4, contará com as presenças do relator Darci de Matos (PSD-SC) e a presidente da CCJ, deputada Bia Kicis (PSL-DF).

Fábio Trad, deputado federal (PSD-MG): “Bolsonaro culpará a pandemia por não ter podido governar. Erro: é a pandemia que está provando no mundo quem sabe e quem não sabe governar.”

