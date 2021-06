Covaxin virou ‘tóxica’ para o governo federal

Ao anunciar a suspensão do contrato com a Covaxin, o Ministério da Saúde pôs em prática algo que vinha se desenhando desde quando surgiram as suspeitas de irregularidades no contrato da vacina indiana: vai tentar manter distância do caso. Uma autoridade da pasta disse que a discussão em torno da Covaxin se tornou “tóxica”, o que deve acabar inviabilizando de vez o contrato de R$ 1,6 bilhão. Em termos de PNI, a avaliação é de que não haveria grandes prejuízos, uma vez que a vacina não teve registro emergencial aprovado pela Anvisa.

Empecilhos. De qualquer forma, a Índia também não tem liberado o imunizante para a exportação.

Cadê? Desde o começo do ano, o Brasil aguarda 8 milhões de doses da AstraZeneca do Instituto Serum (só chegaram 4 milhões) da mesma Índia. O país ainda passa pelo seu pior momento da pandemia.

Mercado futuro. Ou seja, se o PNI perdesse 20 milhões de doses para hoje, seria um cenário muito grave. Mas a perspectiva era de recebê-las mais para o final do segundo semestre…

Time. A CGU pediu dez dias para dar parecer sobre o contrato. Se, nesse período, a Anvisa negar o registro emergencial solicitado pelos indianos à vacina, facilitará a negativa do governo brasileiro. Caso os dois pareceres sejam favoráveis à vacina, o ministério terá de fazer uma ginástica.

Ok? Conforme mostrou a Coluna na semana passada, a Saúde solicitou parecer de órgãos de controle, como a CGU, para saber se deve prosseguir ou não com o contrato da vacina.

De… Jair Bolsonaro não engole a celeridade de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) na instalação da CPI da Covid após a ordem do STF. O presidente do Senado ganhou nova chance agora.

…novo. O presidente do Senado disse que só analisará a prorrogação da CPI em agosto. A menos que a pressão se torne insuportável…

Adesão. A campanha que João Amoedo lançou pela destituição de Jair Bolsonaro ganhou apoio da vereadora paulistana Cris Monteiro, também do Novo.

Adesão 2. Nesta quinta-feira, 1, os dois debaterão o tema em bate-papo online no Instagram da vereadora. A ideia da live de Cris Monteiro é tratar também das questões internas do Novo.

CLICK. Governador do RS, Eduardo Leite (PSDB) recebeu o embaixador dos EUA, Todd Chapman, em Porto Alegre, para formalizar um acordo de cooperação.

Ajuda… O Estímulo 2020, grupo sem fins lucrativos que reúne empresários e executivos do terceiro setor, reabriu a oferta de apoio para micro e pequenos empreendedores de São Paulo: R$ 5 milhões a juros mensais de 0,53%.

…na crise. As empresas precisam faturar mensalmente entre R$ 30 mil e R$ 165 mil, comprovar existência há pelo menos dois anos e ter bom histórico de quitação de créditos.

Eleições à vista. Gilberto Kassab enxerga longe em política. Quem também possui esse “dom” tem percebido nas declarações do presidente do PSD sinais de que ele prepara o desembarque total do partido da nau bolsonarista.

Rogério Carvalho, senador (PT-SE): “Enquanto Bolsonaro, com o apoio do governo do AM, fazia testagem terapêutica em humanos, vimos a tragédia e a CPI da Saúde em Manaus não fez nada.”

