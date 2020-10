Covas, até aqui, reconecta o PSDB a sua raiz social e de centro

O cenário pulverizado e o perfil moderado de Bruno Covas estão devolvendo o PSDB de São Paulo a um espaço que havia muito tempo o partido não ocupava: o centro do espectro político, com uma bandeira social-democrata. Após eleições nas quais os tucanos penderam para a direita, liderados por João Doria, o neto de Mario Covas tem afirmado a intenção de “reconectar” o PSDB-SP com ideais históricos. Segundo seus aliados, se for reeleito nessa pisada, o prefeito naturalmente colocará o tema dentro do partido e será contraponto a Doria.

Ser… A “mágica”, claro, tem alguns segredos, mas nem tudo é truque político. Quem convive com Bruno Covas diz que ele é verdadeiramente um cidadão com convicções do chamado centro democrático.

…ou não ser? Os mais entusiasmados no entorno do prefeito já acreditam ter encontrado uma fórmula para o PSDB voltar a seus dias de glória: “radicalizar” em uma agenda de social-democrata de centro.

Via. Não é o que pensava João Doria até bem pouco tempo atrás. O governador insistia em trilhar caminhos mais à direita como melhor maneira de chegar forte na eleição de 2022.

A ver. O teste de fogo para Covas será o segundo turno, se ele avançar de fase como indicam as pesquisas. A depender do adversário, ele poderá ser empurrado para um dos extremos: esquerda ou direita.

Para… O PDT paulistano distribuirá R$ 134.250 como bônus de equidade para candidaturas ao Legislativo da capital de mulheres negras, mulheres brancas e homens negros (10%).

..ampliar… Para distribuir os recursos, o PDT criou quatro faixas de candidaturas, levando em consideração planejamento de campanha, mobilização de apoios, potencial eleitoral e identidade ideológica com as diretrizes da sigla.

…a diversidade. Na “faixa A”, candidatas negras recebem R$ 3,6 mil e as brancas R$ 3,4 mil, por exemplo. Homens negros ganham R$ 3,3 mil e brancos R$ 3 mil. As mulheres representam 31,6% da chapa de vereadores do PDT na capital: recebem R$ 52,5 mil (39,1%).

CLICK. Jair Bolsonaro visitou uma feira no Cruzeiro, região administrativa do DF. O presidente destratou um apoiador e estava acompanhado de Luiz Eduardo Ramos.

Já vi. Ao mandar um “popular” (como diriam os mais antigos) comprar arroz “na Venezuela”, Jair Bolsonaro lembrou os piores rompantes do presidente João Baptista Figueiredo, o último da ditadura.

Grana. O preço do quilo de arroz no Brasil e na Venezuela tá variando na faixa de US$ 1,00 (aqui) a US$ 1,20 (no nosso vizinho).

Olha só. Um dos supostos perseguidos pela Corregedoria da Receita na peça das advogadas do senador Flávio Bolsonaro é o auditor fiscal Glauco Guerra, preso na operação Mercadores do Caos por superfaturar ao governo do Rio (e não entregar) respiradores no meio da pandemia da covid-19.

SINAIS PARTICULARES

Luiz Fux, presidente do STF

Bolt… É consenso nos meios jurídico e político que Luiz Fux começou sua gestão à frente do Supremo como um corredor de 100 metros rasos: acelerado.

…do STF. Na Corte, há quem comemore a energia. Porém, outros acreditam que o comando do STF está mais para uma prova longa, tipo a São Silvestre. Nesse caso, poderá faltar gás para Fux justo na “subida da Brigadeiro”, a parte final e mais íngreme da corrida.



PRONTO, FALEI!

Santos Cruz, general e ex-ministro: “Hierarquia e disciplina, na vida militar e civil, são princípios nobres. Não significam subserviência e nem podem ser resumidos a uma coisa ‘simples assim, como um manda e o outro obedece’… como mandar varrer a entrada do quartel.”

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG E MARIANNA HOLANDA