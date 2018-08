Cotada para vice de Alckmin, Ana Amélia é internada

Cotada para ser vice do presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB), a senadora Ana Amélia (PP-RS) teve uma crise hipertensiva na tarde desta terça-feira, 31, e se internou no Hospital Geral de Caxias do Sul. Segundo sua assessoria, ela visitava a unidade hospitalar quando sentiu um mal-estar e decidiu passar por exames.

Nos últimos dias, durante recesso parlamentar, a senadora visitou 50 municípios no Estado. Por onde passou, a senadora fez questão de frisar aos eleitores que está em campanha pela reeleição pelo Senado, descartando o posto de vice de Alckmin. Ela tem dito estar honrada pela “sondagem”, mas que não avalia a hipótese e não recebeu nenhum convite oficial.

A senadora tem previsão de receber alta médica amanhã, 1° de agosto. “A senadora foi atendida por uma equipe do próprio hospital e após verificada a crise hipertensiva, por conta de estresse, realizou exames. A senadora Ana Amélia permanecerá em observação nesta noite e, se possível, retornará a Porto Alegre nesta quarta-feira”, diz a nota oficial. (Naira Trindade)

