Corte de verbas da Receita pode ter consequência em aeroportos no fim de ano

O corte de verba sofrido pela Receita Federal no Orçamento para 2022 poderá gerar consequência nos aeroportos do País neste já conturbado fim de ano. Auditores fiscais entregaram cargos também em postos de comando nas aduaneiras, o que, ao menos em tese, deve retardar o transporte de cargas em pleno Natal, dizem especialistas no tema. A movimentação é ainda uma consequência do reajuste previsto no Orçamento a policiais, que utilizou recursos antes destinados ao funcionamento do órgão arrecadador. Foram 175 cargos entregues apenas nesta terça-feira. Os auditores devem agora realizar uma assembleia nesta quinta-feira, 23, para pressionar o governo e buscar a solução.

DISPUTA. A pressão do Planalto sobre a candidatura do PSDB em São Paulo tem abalado as estruturas do Progressistas, que já foi um dos mais importantes no poder paulista na era de Paulo Maluf. A sigla do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, reluta em aceitar um apoio ao pré-candidato ao governo Rodrigo Garcia (PSDB).

FAZ SENTIDO? Apoiador de Jair Bolsonaro (PL), o deputado Guilherme Derrite (PP-SP) está, inclusive, disposto a fazer campanha contra o tucano. Ele afirma estar fazendo um trabalho de articulação interna para que o partido apoie o ministro Tarcísio de Freitas.

SINTONIA. “Seria mais coerente com o que está sendo feito na esfera nacional”, disse Derrite. O presidente do Progressistas-SP, deputado Guilherme Mussi, no entanto, não esconde sua preferência.

DECISÃO. “Não está fechado o apoio ainda, eu como presidente tenho preferência de caminhar com Garcia. A ideia é esperar virar o ano. Faremos uma análise mais ampla, não será uma decisão tomada exclusivamente por mim”, disse Mussi.

CLICK. Sérgio Moro, presidenciável do Podemos

Ex-juiz (esq.) se encontrou em hotel de São Paulo com o deputado estadual Arthur do Val (Patriota), membro do MBL e pré-candidato ao governo paulista.

REDUÇÃO… As mudanças no IPVA em São Paulo envolveram intensas negociações. Técnicos elaboraram no fim de semana propostas para atenuar o aumento do preço dos veículos, que eleva o valor do imposto, mas que ficassem dentro dos limites orçamentários e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

…DE DANOS. Mais de uma dezena de alternativas foram apresentadas a Rodrigo Garcia e ao secretário da Fazenda, Henrique Meirelles. A decisão só foi tomada na segunda, 20, mais de uma semana após o prazo tradicional para divulgação do calendário do tributo.

RADICAIS. Para o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), Carlos Lula, os ataques a servidores da Anvisa ultrapassaram todos os limites. Marcelo Queiroga defendeu expor os nomes de quem aprovou a vacinação de crianças no País.

RADICAIS 2. “Há consenso entre todos do absurdo das falas do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Marcelo Queiroga”, disse Carlos Lula à Coluna.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales). Marcelo Queiroga, ministro da Saúde

PRONTO, FALEI! Carla Zambelli, deputada federal (PSL-SP)

“Desinformação o que parte da direita faz, só porque esteve fora das decisões presidenciais”, sobre Olavo de Carvalho dizer que Bolsonaro no segundo turno é “briga perdida”.