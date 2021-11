COP-26 expõe vácuo de comando em temas ambientais no Brasil

A participação do ministro Joaquim Leite na COP-26 em Glasgow deixou evidente o vácuo de comando sobre os temas ligados ao meio ambiente no País. A leitura de lideranças que estiveram no pavilhão é que o Brasil, além de simbolicamente chegar “atrasado” às discussões (Leite só participou presencialmente dos últimos dias de conferência), não conseguiu diminuir desconfianças da comunidade internacional (na quinta, 11, disse que ainda “precisava entender melhor” sobre desmate da Amazônia).

No meio-tempo, quem se adiantou e reivindicou protagonismo no evento foram governadores, prefeitos, parlamentares e empresários, com lançamentos de fundos e reuniões que foram usadas também para tentar “limpar”, pelo menos um pouco, a imagem do País.

Highlights. Alguns momentos da conferência foram considerados emblemáticos neste quesito, como o lançamento do Consórcio Brasil Verde, o encontro de lideranças com o príncipe Charles e os painéis sobre desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental.

Ação. O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), por exemplo, anunciou um investimento de R$ 472 milhões em bioeconomia; parte desse montante será usado para criar o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia. João Doria (PSDB-SP) também usou a COP-26 para anunciar um fundo de R$ 100 milhões para conservação e desenvolvimento de pesquisas na região.

Falta. Da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP): “A ausência do governo foi notada por todos. No stand oficial do governo, pouco aconteceu. Já no stand do Brazil Action Hub, ativistas, governos locais, setor privado e parlamentares tiveram conversas produtivas. Está claro que há duas visões de Brasil distintas.”