Convite a policiais aumenta a pressão por Ministério da Segurança Pública

O convite de Geraldo Alckmin para que as polícias participem do governo de transição vai aumentar a pressão para que o PT recrie o Ministério da Segurança Pública. Após o discurso de Alckmin nesta quarta (16), anunciando o convite, a Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis decidiu pedir uma audiência para defender a pasta, além de outras demandas de caráter corporativista, como a retomada da aposentadoria integral para policiais. A FenaPRF, que representa os policiais rodoviários, defende que a escolha do chefe do ministério se paute pelo conhecimento do trabalho dos policiais, sem ligação com uma corporação específica. A nomeação do delegado da PF Andrei Rodrigues para a transição gerou ciúmes em outras corporações.

BAILE TODO. O equilíbrio de espaço entre os diferentes órgãos da segurança será um ponto delicado na interlocução com as categorias. Alckmin afirmou que todos os segmentos, inclusive as polícias técnica e penal, serão chamados a participar.

ATRAÇÃO. Membro do grupo de trabalho da Justiça, Paulo Teixeira (PT-SP) diz que o diálogo com os policiais será prioridade, e quem decidirá sobre a recriação do ministério será Lula. As duas pastas foram separadas por Michel Temer em 2018 e reunificadas por Jair Bolsonaro.

CLICK. John Kerry, enviado dos EUA à COP-27

Posou para foto com lideranças indígenas brasileiras durante o evento, como as deputadas eleitas Célia Xakriabá (PSOL-MG) e Sônia Guajajara (PSOL-SP).