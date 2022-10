Contratação da PF perto da eleição fere LRF, diz área técnica do TCU

Técnicos do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público de Contas, que atua junto ao TCU, não têm dúvidas de que a contratação de policiais federais na véspera da eleição, como autorizou Jair Bolsonaro no último dia 29, fere o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Na ocasião, a Secretaria-Geral da Presidência alegou que não havia afronta à Lei Eleitoral, uma vez que a norma permite exceções para a contratação no período de defeso. Mas os especialistas em contas públicas alertam que há normativos mais severos que podem atingir tanto Bolsonaro quanto o ministro Anderson Ferreira, coautor do decreto que autorizou o chamamento de 561 concursados. No caso, crime de responsabilidade.

LUPA. Resta saber se o governo vai concretizar a nomeação e posse dos concursados no prazo proibido pela LRF – a vedação vai de 4 de julho a 31 de dezembro, ou seja, seis meses antes do fim do mandato. Procurado, o Ministério da Justiça não se manifestou até o fechamento da edição.

LINHA. Já a antecipação dos pagamentos do Auxílio Brasil em uma semana, que Bolsonaro anunciou logo após o 1.º turno, não infringe a LRF. Os primeiros beneficiários começam a receber nesta terça (11) – antes, só receberiam no dia 18. Como a manobra ocorreu dentro do mês de outubro, não fere a lei.