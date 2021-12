Conselho faz alerta sobre falta de dinheiro para a continuidade da vacinação

O Conselho Nacional de Saúde enviou recomendação ao Congresso afirmando que, do jeito como está o Orçamento para 2022, a continuidade do programa de imunização dos brasileiros contra a covid-19 estará comprometida. O alerta chega em momento de tensão. “Os valores programados para despesas de enfrentamento à covid-19 no PLOA 2022 são insuficientes para o atendimento das necessidades de saúde da população, inclusive para imunizar 100% da população brasileira, além de contemplar as eventuais doses de reforço e recursos para enfrentamento de novos cenários da pandemia frente a novas cepas (como a Ômicron, e outras que, porventura, poderão surgir) de preocupação nacional e mundial”, afirma o conselho no documento.

ENDEREÇO CERTO. A recomendação é assinada pelo presidente do CNS, Fernando Zasso Pigatto, e destinada aos parlamentares que podem ainda alterar as diretrizes dos gastos e despesas públicas para o ano que vem. É atribuição do órgão avaliar a programação de despesas com ações e serviços públicos de saúde no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA).

DEMANDAS. Além da verba para vacina, o CNS também identificou despesas programadas para 2022 com variações abaixo da inflação em ações relacionadas a atenção básica, assistência farmacêutica, média e alta complexidade, hospitais próprios, saúde indígena, aids, hematologia, câncer e ortopedia, entre outras.

SINAL AMARELO. Outro alerta do conselho: as despesas da retomada de cirurgias (reprimidas durante a pandemia) não foram contempladas.

VAI DAR… Coordenadora da Frente Parlamentar Mista da Saúde, a deputada Carmen Zanotto (Cidadania-SC) afirma que o Congresso está fazendo todo o esforço para manter o processo de imunização.

…CERTO. “Foram aprovadas emendas para o Orçamento da ordem de R$ 14 bilhões, sendo que, desse total, R$ 9 bilhões são para atenção básica, o que inclui recursos para as vacinas. Então, considero que é impossível ficarmos sem recursos para imunização da população”, disse ela à Coluna.

PRONTO, FALEI! Heni Ozi Cukier, deputado estadual (Novo-SP)

“Quer dizer que as emendas secretas estão virando dinheiro de corrupção na mão da base aliada do governo? Não é possível, deve estar acontecendo algum engano.”

TROCA AÍ. A bancada do PSOL na Câmara requereu à presidente do TCU, Ana Arraes, a substituição do ministro Raimundo Carreiro como relator do processo sobre os gastos com cartão corporativo da Presidência. Ele havia agendado o julgamento para a última quarta-feira, 1.º, mas, horas antes, retirou o tema da pauta.

SINAIS PARTICULARES (por Kleber Sales), Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados

VAMOS FATIAR… Líderes da Câmara afirmam que os senadores sempre souberam que não havia consenso com a Câmara sobre as mudanças feitas pelo Senado na PEC dos Precatórios. Ainda assim, optaram pelas mudanças no texto.

…O BOLO. Apesar de ter provocado polêmica, a decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de fatiar e promulgar apenas parte da proposta é uma resposta ao Senado.

CLICK. Tabata Amaral, deputada federal (PSB-SP)

“Foi uma honra ter sido indicada pela Embaixada da Espanha no Brasil para participar da 5ª edição do Programa de Liderança Iberoamericana. É um programa que foi criado para fortalecer e modernizar a administração pública. Tivemos uma agenda intensa por aqui em que pude me conectar com líderes iberoamericanos, conhecer boas práticas e aprender com o que funciona, mas também com o que não funciona, com o objetivo de trazer ideias que ajudem o Brasil a avançar em inclusão e sustentabilidade.”