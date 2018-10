Conselho de administração da Cielo já aprovou nome de Caffarelli

O presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, teve o nome aprovado nesta quinta-feira, 25, pelo conselho de administração da Cielo para presidir a empresa. O Fato Relevante será divulgado nesta sexta-feira, 26, ao mercado. Caffarelli deve assumir a nova função no dia 5 de novembro, após homologação pelo Banco Central do Brasil. A nota será assinada pelo presidente do Conselho de Administração, Marcelo de Araújo Noronha. O Bradesco é sócio do BB na Cielo.

O sucessor de Caffarelli no BB será o vice-presidente Marcelo Labuto. O nome foi indicado por Caffarelli. Labuto fica na vaga até janeiro, quando o novo presidente da República deve escolher o nome para o banco. A Coluna apurou que se Jair Bolsonaro for eleito ele irá indicar para o comando da instituição um nome do mercado. (Andreza Matais e Juliana Braga)