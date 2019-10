Conselho da Justiça Federal compra SUV de R$ 135 mil para ronda

O presidente do Superior Tribunal de Justiça, Otávio Noronha, ratifica hoje na reunião do Conselho da Justiça Federal (CFJ) a compra de um carro tipo SUV de R$ 135 mil para auxiliar na segurança dos conselheiros. Todos, porém, já dispõem de carro e segurança.

A aquisição gerou críticas entre juízes federais criminais. Afirmam que o CJF tem negado a aquisição de blindados para quem está sob ameaça em regiões de fronteira.

Segundo a assessoria do CJF, o carro será usado para a ronda da sede do Conselho, localizada em área com mato. (Juliana Braga)

