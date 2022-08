Conselheiros de Lula dizem que ele só não deve ir a debate se Bolsonaro faltar

Responsáveis pela comunicação da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, Edinho Silva e Rui Falcão são favoráveis à ida do petista ao debate da Band neste domingo, 28. Segundo pessoas do entorno do presidenciável, o único fator que pode impedi-lo de comparecer ao encontro de candidatos é a ausência de Jair Bolsonaro.

Aliados temem que este cenário o tornaria “saco de pancadas” dos candidatos da terceira-via, Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT). Com a participação do presidente, acreditam que os ataques seriam divididos entre ele e Lula, líderes das pesquisas.