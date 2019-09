Conheça o GPS: grupo de dissidentes e rebeldes partidários no Congresso

Dissidentes do PDT, PSB e demais insatisfeitos com suas siglas se organizaram em um grupo que pretende estudar, propor e até votar junto. O GPS – Grupo Parlamentar Suprapartidário – foi fundado há cerca de um mês e já tem até proposta de logo. Eles já estiveram até com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para discutir ideias de projetos.

Uma das propostas que parece ter consenso entre esses deputados é a do fim do foro privilegiado, articulada por Luiz Flávio Gomes (PSB-SP), um dos que foi “infiel” ao partido na votação da Previdência. Outra pedetista que contrariou o partido e faz parte do GPS é Tabata Amaral (SP).

Segundo relatos, a jovem paulistana brilhou os olhos, durante almoço do grupo na quarta-feira, 4, com a possibilidade da antecipação da janela partidária. A emenda acabou rejeitada no plenário horas depois, mas animou os deputados. Serveramente punidos, poderiam trocar de partido, levando recursos, tempo de TV e rádio, ainda neste ano.

O deputado Gil Cutrim (PDT), também dissidente sob risco de expulsão, propôs uma logo e até um slogan para o novo “grupo”: “Brasil em primeiro lugar”. Todos ainda pendentes de aprovação dos deputados.

Em uma apresentação enviada ao grupo de WhatsApp, Cutrim explica o GPS: “Movimento de pessoas que age com um propósito ou objetivo definido sem qualquer tipo de influência ou ideologia tanto dos partidos de esquerda ou de direita”.