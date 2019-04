Confusão no Supremo deve atrapalhar plano do PT

Parlamentares e dirigentes do PT estão preocupados com os efeitos colaterais da confusão no Supremo. Acham que a animosidade entre os ministros, agravada pelos caminhos e descaminhos do inquérito aberto por Dias Toffoli para investigar notícias falsas e pelo episódio da censura, pode inviabilizar qualquer tentativa de análise pela Corte da prisão em segunda instância, uma das portas que Lula sonha destravar juridicamente para deixar a prisão. O julgamento, considerado nitroglicerina pura, foi adiado e não tem data para voltar à pauta do STF.

Timing… A atuação da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, no episódio do inquérito aberto pelo STF foi criticada reservadamente por um dos pré-candidatos ao comando do órgão, que avaliou como tardio o pedido pelo arquivamento do processo.

… é tudo. Essa visão não é unânime. Os gestos em defesa da categoria feitos pela procuradora-geral foram bem recebidos em parte expressiva do MPF. No frigir dos ovos, Raquel sai fortalecida com o recuo do STF no caso da censura.

Deu ruim. Um importante advogado, profundo conhecedor do jogo entre os Poderes, observa que o único resultado prático do inquérito do STF até agora foi transformar em defensor radical das liberdades quem até bem pouco tempo falava em fechar a Corte.

SINAIS PARTICULARES

Tarcísio Freitas, ministro da Infraestrutura

Quem se salva… Transcorridos quase quatro meses de governo Jair Bolsonaro, é consenso no Congresso que o ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) está entre os poucos a apresentar a sonhada eficiência administrativa.

… nessa brasa. Tarcísio, no entanto, foi colocado pelo governo no meio do enrosco com os caminhoneiros. É um dos responsáveis por negociar um pacote de bondades para ver se sossega a categoria. Terá de demonstrar muita habilidade política para a missão.

Sem vaga. A decisão do governador João Doria (SP) de não usar o Instituto Teotônio Vilela, braço formulador do PSDB, para composição política no arranjo partidário surpreendeu a velha guarda tucana, que espera alojar por lá um dos seus mais eminentes nomes.

CLICK. Os parlamentares fluminenses Benedita da Silva (PT) e Helio Bolsonaro (PSL), oposição e governo, conversando em clima de paz no cafezinho da Câmara.

Dose… Mesmo os governadores mais otimistas começam a ter dificuldades em acreditar que a reforma da Previdência será votada (e aprovada) na Câmara ainda no primeiro semestre deste ano, como planejava inicialmente a equipe econômica de Bolsonaro.

… de realidade. Por isso, muitos governadores, apertados com a crise, querem iniciar a próxima semana pressionando o Ministério da Economia pela liberação de algum socorro financeiro aos Estados, até agora condicionado à aprovação da reforma no Congresso.

Não está fácil… O senador Marcos do Val (Cidadania-ES) tem achado pouco o seu salário como senador, que rende cerca de R$ 33,7 mil bruto. Nos finais de semana, vai retomar as palestras motivacionais como “instrutor da Swat”.

… pra ninguém. Foi nesse papel que ele ganhou impulso para a carreira na política. Segundo conta, a cada horinha no palco, recebe cerca de R$ 20 mil. Do Val, no entanto, jamais pertenceu ao famoso esquadrão norte-americano de polícia.

PRONTO, FALEI!

Marcel Van Hattem, deputado federal (Novo-RS): “A gente espera que o governo não ceda um centímetro na questão fiscal e nos outros temas”, sobre a votação da reforma da Previdência na CCJ.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, JULIANA BRAGA E MARIANNA HOLANDA. COLABORARAM RAFAEL MORAES MOURA E BRENO PIRES

