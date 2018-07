Concurso da Prefeitura de Sobral tem questões sobre realizações da família de Ciro Gomes

Um concurso público para preencher vagas na prefeitura de Sobral (CE) testou o conhecimento dos participantes sobre a família Ferreira Gomes. O concurso, realizado no último domingo, prevê a contratação de 124 novos servidores de nível superior, além da formação de cadastro de reserva. Os candidatos aprovados e convocados atuarão em regime de trabalho de até 40 horas semanais, com remunerações que variam entre R$ 2.396,06 e R$ 13.778,08.

A cidade é feudo da família do presidenciável Ciro Gomes, que iniciou a carreira política como prefeito do município, hoje administrado por Ivo Gomes, um de seus irmãos. A história foi revelada pelo portal Ceará News. Uma das perguntas é sobre na gestão de quem foi inaugurado um hospital na cidade que leva o nome do pai do presidenciável José Euclides Ferreira Gomes Júnior. A propósito: a resposta correta é Cid Gomes, irmão e coordenador da campanha de Ciro Gomes ao Planalto. Também há pergunta sobre qual prefeito construiu um museu na cidade, obra enaltecida na pergunta.

A prefeitura informa que a responsabilidade pela elaboração da prova é da Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Federal do Ceará. A comissão disse que as perguntas foram elaboradas pela banca de professores. (Andreza Matais)