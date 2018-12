Comissão identifica mais um desaparecido político

A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e o Grupo de Trabalho Perus anunciaram nesta segunda-feira uma nova identificação. Trata-se de Aluizio Palhano Pedreira Ferreira, desaparecido em 9 de maio de 1971, em São Paulo. Ele era integrante da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) e presidente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro.

O anúncio foi feiro durante o I Encontro Nacional de Familiares promovido pela comissão. O encontro reúne cerca de 135 familiares de mortos e desaparecidos políticos. Os restos mortais foram retirados de uma vala individual no cemitério de Perus, em São Paulo.

“É importante porque as pessoas estão reiterando seu compromisso de continuar a busca. É um evento realizado por um órgão de Estado, de governo. Vai se lutar para que esse órgão não seja extinto”, disse a deputada Luiz Erundina (PSOL-SP), que foi homenageada no evento, Quando era prefeita de São Paulo, Erundina determinou a investigação no cemitério de Perus. (Andreza Matais)