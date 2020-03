Comediante no Alvorada desagrada até quem apoia agenda econômica de Bolsonaro

Até entre parcela do mercado e do setor produtivo assumidamente simpática a Jair Bolsonaro a ideia de colocar o comediante Márvio Lúcio, o Carioca, para comentar o PIB de 2019 gerou mal-estar. “Achei péssimo. É falta de respeito com o cargo, é o tipo de coisa que só atrapalha, não agrega nada”, disse Gabriel Kanner, presidente do Brasil 200. O grupo não pode ser acusado de torcer contra Bolsonaro, pelo contrário: o movimento, formado por empresários, deve, inclusive, participar das manifestações pró-presidente convocadas para o dia 15.

Muda aí. Kanner, porém, espera que as pautas dos atos sejam “propositivas” e pela continuidade das reformas necessárias ao País.

Será? Governistas dizem que Bolsonaro não sabia que bananas seriam distribuídas por Carioca aos jornalistas. Se tivesse conhecimento, teria vetado a “brincadeira” do humorista.

Amarrada. A postura do presidente Bolsonaro em relação ao desempenho do PIB de 2019 reforça a impressão entre empresários e investidores de que agenda do País permanece capturada pela Lava Jato e pela disputa ideológica. E provoca saudades de Temer…

Ajuda. Projeto do senador e ex-ministro da Saúde José Serra (PSDB-SP) aguarda só o prazo de recurso para ser sancionado e pode ser importante arma no combate ao coronavírus.

Ajuda 2. O projeto autoriza, em situações epidemiológicas de emergência, “as autoridades da saúde a adotarem procedimento simplificados de envio ao exterior de amostra que contenha informação de origem genética para pesquisa que leve a melhoria de diagnóstico ou tratamento de doenças infectocontagiosas”.

Henrique Mandetta, ministro da Saúde

Tutorial. A todos que vinham lhe parabenizar pelo trabalho na crise do covid-19 durante a posse de Regina Duarte, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ensinava o “cumprimento do coronavírus”: mãos afastadas, dar apenas dois toques com o bico do sapato no do interlocutor.

Tutorial 2. Mandetta também se especializou em dar ensinamentos sobre as maneiras corretas de lavar as mãos e de tossir.

CLICK. A atriz e apresentadora Maria Paula (à esq.) na posse da colega Regina Duarte na Secretaria Nacional de Cultura: “Arte não é de esquerda, nem de direita”.

Sem… Com o baixo quórum da classe artística, não passou despercebida a presença de Maria Paula na posse de Regina Duarte. A ex-Casseta e Planeta é próxima à lider indígena Sônia Guajajara, vice na chapa de Guilherme Boulos do PSOL à Presidência em 2018.

…brigas. “Gostei de ouvir da Regina a afirmação de que seu propósito é pacificar. A arte não é de esquerda, nem de direita, a arte é plural”, disse à Coluna. Segundo ela, o convite veio do Turismo. Ela é “embaixadora da paz” do ministério.

Andou. A Prefeitura de São Paulo deu passo importante para destravar seu programa de concessões: o Tribunal de Contas do Município (TCM) deliberou, por três votos a favor e um contra, pela continuidade da licitação da concessão da Zona Azul na capital.

Andou 2. A Prefeitura paulistana fará a adjudicação e homologação da licitação, vencida pela empresa Hora Park, que apresentará o plano de negócios.

Caixa. A previsão da administração de SP é arrecadar até R$ 10 bilhões com o programa de concessões.

PRONTO, FALEI!

Luiza Eluf, advogada criminalista, ex-procuradora do MP: “Não temos o que comemorar no Dia da Mulher (8/03) em um país que é o quinto onde mais há feminicídios. Nós simplesmente seguimos na luta.”

