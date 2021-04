Comando Militar não convida Doria para cerimônia com presença de Bolsonaro

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), adversário político de Jair Bolsonaro, não foi convidado pelo Comando Militar do Sudeste para a cerimônia de troca de comando, como é de praxe.

O presidente e os ministros Braga Netto, Luiz Eduardo Ramos e Flávia Arruda estiveram presentes ao evento. Até o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, participou. Em nota, o Comando Militar do Sudeste disse que Doria não foi convidado por se tratar de um “evento interno”.

No evento, Bolsonaro, em um discurso rápido, afirmou que as Forças Armadas, conforme determina a Constituição, não medirão esforços para garantir a liberdade do povo brasileiro.

