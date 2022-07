Comando de campanha de Lula se reúne hoje e faz balanço de ato bolsonarista

Aliados de Lula consideraram a convenção de Bolsonaro o primeiro ato organizado da campanha adversária. É algo que avaliam que o PT já fez em 7 de maio, quando lançou em São Paulo a chapa com Geraldo Alckmin (PSB).

CLOSE. O evento de domingo não muda o roteiro do PT: Lula seguirá com campanha de rua em diferentes Estados — não só pelo tête-à-tête com eleitores, mas também para captar imagens atuais em contato com o povo. A campanha quer usá-las no horário eleitoral.

LULATOUR. Os próximos passos da estratégia petista serão definidos hoje, em reunião da coordenação política. Na pauta: quais agendas Lula e Alckmin farão juntos até o início oficial da campanha, no dia 15. Lula viajará para o Piauí e a Paraíba na próxima semana, mas petistas querem o ex-governador focado em São Paulo.