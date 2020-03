Comando da PEC de prisão após 2ª instância procura Muda Senado

O comando da comissão da PEC da prisão após segunda instância na Câmara procura um consenso com o Muda Senado. Marcelo Ramos (PL-AM) esteve com senadores do grupo e pediu um encontro com todos para apelar pelo consenso. O presidente do colegiado promete manter em dia o calendário na Câmara: a proposta deve ser votada em abril. Enquanto isso, os senadores colhem assinaturas para pedir urgência e atropelar os deputados. No Senado, o tema está formatado em um projeto de lei bem menos abrangente, porém, mais palatável.

Menos. A proposta do Senado propõe mudança apenas na esfera criminal, enquanto a da Câmara a estende para para a cível e a tributária.