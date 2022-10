Com PSDB rachado, Marcus Pestana (MG) declara voto em Lula

O ex-deputado Marcus Pestana (PSDB), que disputou o governo de Minas Gerais na eleição deste ano, declarou voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste sábado (15). O partido está rachado no Estado e, assim como nacionalmente, liberou os membros.

“Não tenho dúvidas que a melhor alternativa em defesa da liberdade, da democracia, do meio ambiente, da educação de qualidade, do SUS como conquista civilizatória, da cultura de paz e dos direitos humanos, é votar LULA no próximo dia 30 de outubro”, escreveu Pestana, em nota.

“O populismo autoritário, as ameaças de retrocesso político e institucional, a ausência de políticas públicas essenciais e o falso liberalismo bastardo não oferecem a perspectiva que o Brasil precisa e merece. Lula e Alckmin, diante de um Congresso plural, fragmentado e diverso e das angústias presentes no seio da sociedade, saberão, com suas histórias e experiências pessoais, liderar o grande diálogo nacional para pacificar o país, unir forças e gerar o ambiente necessário para a retomada do desenvolvimento inclusivo e sustentável”, acrescentou.

Pestana reforça que “o momento não permite omissões” e que, “em 2026, uma nova geração de lideranças virá, e para pavimentar o caminho, precisamos agora de uma ponte para o futuro”. “E essa ponte agora é o voto em Lula”, conclui.

Antes de Pestana, o vice-governador de Minas, o tucano Paulo Brant, também manifestou apoio a Lula. O governador do Estado, Romeu Zema (Novo), no entanto, tem feito uma campanha massiva a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Outras lideranças do PSDB em Minas, como o deputado Aécio Neves, têm silenciado sobre a disputa presidencial.