Com o STF, senadores tentam pressionar Aras

A poucos meses de sua provável recondução ao cargo, o procurador-geral da República, Augusto Aras, se encontra em nova saia-justa, mais apertada do que outras: a notícia-crime no Supremo contra Jair Bolsonaro por prevaricação. Os senadores acreditam que será mais difícil para Aras engavetar o pedido se ele partir do STF (em tempos normais, eles iriam direto para a PGR). Na leitura dos parlamentares, o timing político é desfavorável ao presidente e já há elementos suficientes para tipificar o crime: não há motivos para esperar mais evidências.

Na cola. Os senadores pediram ao STF que intime Aras para oferecer denúncia. Os parlamentares comemoraram a demanda ter caído com Rosa Weber.

E aí? Solicitaram também que a Polícia Federal responda oficialmente o que não fez até hoje à CPI: houve abertura de inquérito para apurar denúncias relativas à aquisição da Covaxin, a vacina indiana?

Não tá comigo. Com os novos fatos envolvendo a denúncia dos irmãos Ricardo Miranda e o relato de Luis Miranda sobre contrato da Covaxin, cresceu o temor entre servidores da Saúde quanto à CPI. Técnicos de diferentes áreas temem ser chamados à CPI.

SINAIS PARTICULARES.

Luís Miranda, deputado federal (DEM-DF)

Torta… Na semana que antecedeu a entrega da reforma tributária na Câmara, uma tensa reunião no Planalto teve troca de hostilidades entre Onyx Lorenzoni e Paulo Guedes.

…de… A equipe econômica apresentava o texto da reforma já praticamente fechado ao presidente, quando o ministro da SG decidiu participar do encontro, deixando claro sua discordância com a proposta.

…climão. Foi quando Guedes tirou a máscara e vociferou contra Onyx, queixando-se de traição, de que suas propostas são boicotadas por palacianos. Bolsonaro tentou apaziguar, mas o clima azedou e a reforma atrasou alguns dias.

Amigo do rei? De volta ao Planalto, Onyx ostenta postura de articulador eleitoral do presidente, apesar de não ter combinado essa função com os “russos”.

Via… Governadores têm audiência com Gilmar Mendes nesta terça-feira, 29, para tratar do recurso no STF que discute se os Estados podem aumentar alíquota de ICMS para telecomunicações e energia elétrica sem ferir o princípio da isonomia tributária.

…crúcis. Suspenso por um pedido de vista de Gilmar, o caso pode ter impacto fiscal de R$ 26,7 milhões para os Estados. A maioria do plenário virtual já votou contra os governadores, que estão preocupados com eventuais perdas de arrecadação durante a pandemia.

CLICK. O Palácio dos Bandeirantes ficou iluminado com as cores do arco-íris, no Dia do Orgulho LGBTQIA+. Um dos objetivos da data é o combate à homofobia.

Estudar… O Vaticano está buscando pelo mundo jovens com até 30 anos, de todas as “fés e culturas”, para participar da escola de formação política idealizada pelo papa Francisco, chamada Fratelli Tutti.

…com fé… No Brasil, fizeram contato com o RenovaBR para ajudar na divulgação e ontem participaram de uma live juntos.

…eu vou. A primeira turma terá início em setembro (inscrições até 15 de julho). As aulas serão virtuais ou presenciais e vão durar 15 meses. A grade terá temas que vão desde meditação a cursos de ecologia, passando por economia com visão humanista.

PRONTO, FALEI!

Paulo Delgado, ex-deputado federal e sociólogo: “Reforma tributária feita pela Receita Federal é o mesmo que pedir ao morcego para reformar o banco de sangue. Não passa”, sobre a proposta do governo

