Com mais bolsonaristas no Senado, PT vê risco na saída de aliados para ministérios

Aliados de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colocam na balança os benefícios de convocar senadores eleitos para assumir ministérios. Com a eleição de bolsonaristas que prometem oposição ferrenha, como Damares Alves (Republicanos-DF), Lula vai precisar de políticos experientes para fazer andar pautas de interesse do governo no Senado. Jaques Wagner (PT-BA), Wellington Dias (PT-PI), Camilo Santana (PT-CE) e Flávio Dino (PSB-MA) são cotados para assumir ministérios. De acordo com um integrante do PT, tirar bons senadores pode esvaziar o Senado de “articuladores necessários para o governo”. “Ministros, você acha muitos. Senadores, não dá pra substituir”, avaliou ele, sob reserva.

CARAS. Os suplentes dos quatro senadores até são alinhados a Lula, porém menos experientes. São eles: o ex-deputado Bebeto Galvão (Wagner), a socióloga Jussara Lima (Dias), a deputada estadual Augusta Brito (Camilo) e a vice-prefeita de Pinheiro, Ana Paula Lobato (Dino).

ADVERSO. O PL de Bolsonaro terá a maior bancada de senadores, com 14 nomes. O número pode aumentar com a migração de partidos menores para a sigla de Valdemar Costa Neto.

TRAVOU. Carlos Fávaro (PSD-MT), citado como potencial nome para a Agricultura, tem pouca chance porque a suplente, Margareth Buzetti, é bolsonarista.