“Com Lula, Brasil volta ao centro do jogo”, diz Helder sobre presença na COP-27

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), afirmou que “o Brasil volta positivamente ao centro do jogo” com a presença do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, na Conferência do Clima da ONU (COP-27), que acontece no Egito.

Segundo Helder, que também participa da COP-27, o evento marca “a esperança de que o País reassumirá protagonismo na agenda ambiental e que governos federais e estaduais podem trabalhar juntos novamente em favor da Amazônia”.

Nos últimos dias, Barbalho teve reuniões com autoridades para discutir projetos voltados para a preservação ambiental. Em encontro com o diplomata francês Pierre Henri Guingnard, ele tratou de uma possível aliança entre países da Europa e países Amazônicos no próximo ano.

Reconduzido ao cargo de presidente do Parlamento Amazônico, reuniu-se com parlamentares da Colômbia, do Peru e da Bolívia para discutir medidas de cooperação entre os países.