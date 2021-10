Com Luiz Felipe d’Avila, Novo avança em projeto presidencial para 2022

Aos poucos vai ganhando corpo a pré-candidatura presidencial de Luiz Felipe d’Avila pelo Novo. O cientista político almoçou recentemente com Eduardo Ribeiro, presidente do partido e idealizador do projeto, e com Romeu Zema, governador de Minas, considerado figura essencial para eventual sucesso da empreitada eleitoral. Nesta quarta-feira, 6, d’Avila esteve com a bancada do Novo em Brasília, a título de apresentação. Ainda faltam articulações e procedimentos internos para a definição da pré-candidatura, mas ela avança a cada dia.

Bem na fita. O cientista político e fundador do Centro de Liderança Pública (CLP) é percebido no Novo como nome capaz de apaziguar os ânimos e realinhar diferentes grupos em torno de um objetivo eleitoral.

Diz… Hildo Rocha (MDB-MA) protocolou na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara pedido de audiência com representantes do Banco do Nordeste (BNB) e do Instituto Nordeste Cidadania (Inec), que possui contrato com a instituição financeira.

…aí. O deputado federal quer saber como a ONG, ligada ao PT, detém o monopólio da operacionalização dos cobiçados microcréditos do BNB sob Bolsonaro, mesmo sem ter participado de licitação.

Nem lá… Em vídeo que será divulgado nesta quinta-feira, 7, Valdemar Costa Neto diz que seu PL é de centro e, portanto, contra o radicalismo de extremos.

…nem cá. Segundo Costa Neto, o partido não endossa as manifestações pelo impeachment de Bolsonaro como também não apoiou quem foi às ruas pedir a volta do voto impresso ou atacar o STF. Ou seja, o PL permanece indefinido eleitoralmente rumo a 2022.

Efeito Guedes. A deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) apresentou requerimento de indicação a Jair Bolsonaro exigindo a vedação a membros da alta administração pública do direito de serem acionistas, investidores ou proprietários de empresas offshores em paraísos fiscais.

Pão de queijo paulista. O grupo de João Doria avalia que são cada vez mais positivas as respostas dos mineiros aos pedidos de apoio feitos pelo governador nas prévias do PSDB.

Missão. O vereador Paulo Frange (PTB) amealhou apoios e deve ser indicado hoje relator da CPI da Prevent Senior na Câmara Municipal de São Paulo.

Novo… O movimento 133, frente ampla de oposição na OAB-SP, decidiu apresentar a advogada Patricia Vanzolini como candidata à presidência da entidade. Leonardo Sica será vice da chapa, invertendo as posições em que se apresentaram na eleição anterior.

…arranjo. “A OAB de São Paulo precisa voltar a ser importante na vida da advocacia”, diz Patricia. “Vamos modernizar a OAB e nada melhor do que uma mulher na liderança para conduzir essa mudança”, diz Sica.

Resultados. A ONG Comunitas lança hoje, 7, em evento no seu canal do YouTube, o livro Jornada Plano de Metas, reunindo experiências de seu curso profissionalizante para prefeitos de todo o País. Os cases e planos de governo foram reunidos na publicação.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG E MATHEUS LARA. COLABOROU MARIANA CAETANO

PRONTO, FALEI!

Fábio Trad (PSD-MS), deputado federal

“O problema não é a offshore. O problema é tê-la sendo Ministro da Economia. Por exemplo: diante de uma decisão que beneficiasse o povo, mas fosse devastadora aos seus investimentos, alguém acha que ele decidiria contra si próprio ? Gravíssimo o caso. A incompatibilidade é clara.”