Com intenção de regular mídia, Lula derruba narrativa de inflexão ao centro

Aliados em potencial do PT fora da esquerda tradicional consideraram as declarações de Lula sobre a regulação da mídia mais uma derrapada do ex-presidente em sua tentativa de se apresentar como “centro”. Em privado, esses dirigentes partidários disseram à Coluna acreditar que Lula não quer nem conseguirá se livrar dos compromissos assumidos com o PT (e pelo PT) na agenda mais radical à esquerda. A defesa de uma regulação também foi vista como “desnecessária” e sinal de que Lula, ao contrário do que diz, carrega mágoas da prisão.

Retórica. A regulação dos meios de comunicação, somada à defesa do regime cubano e da Venezuela e à ideia de reestatizar a Eletrobras e de revogar a reforma trabalhista, mostra, no entender desses possíveis aliados, que Lula só caminha para o centro da boca para fora, ou seja, na “narrativa”.

Calma. Interlocutores de Lula disseram à Coluna que não passa pela cabeça dele censurar veículos de comunicação e que o ex-presidente defende um modelo regulatório democrático, como o adotado na Inglaterra.

Fica. De Tasso Jereissati, após almoço com Geraldo Alckmin: “O PSDB precisa de referência e lideranças com força moral sobre os militantes. Estou fazendo todos os esforços para que isso (o ex-governador sair do partido) não aconteça. Será uma perda inestimável.”

Bem na foto. A nomeação de Aline Torres (MDB) para comandar a Cultura da capital paulista pegou o PSDB de surpresa, que sonhava emplacar um tucano na vaga. A gestora cultural chega chegando: foi escolha pessoal de Ricardo Nunes.

Sertão. A prefeita tucana de Caruaru, Raquel Lyra, e o governador João Doria (PSDB-SP) assinam neste sábado, 28, convênio que cede à administração da cidade o uso exclusivo de material didático produzido pelo governo paulista voltado ao ensino fundamental.

Sertão 2. Doria disse a assessores que fazia questão de começar sua viagem a Pernambuco pela “Capital do Agreste”, justamente por causa da boa relação que mantém com Raquel.

Alerta. A vigilância sanitária do DF está preocupada com a contaminação por covid-19 em indígenas que protestaram em Brasília.

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul (PSDB)

“Visão minúscula e cruel. Comida, educação, emprego, dignidade: essas são as armas que todo mundo tem q ter pra vencer na vida, e não um fuzil. Feche a boca e abra o coração, presidente.”

