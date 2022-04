Com indefinição sobre sua candidatura, Sergio Moro lança site com artigos e “VAR do Moro”

Filiado ao União Brasil e ainda sem definição sobre qual cargo eletivo irá concorrer neste ano, o ex-juiz Sergio Moro lançou o site “Brasil com Moro”, com artigos assinados por ele, entrevistas, artes de adesivos e bandeiras para download, entre outros materiais.

A página traz uma área chamada “VAR do Moro”, uma brincadeira com o assistente de vídeo do futebol, onde Moro se posiciona sobre questões como ser a favor do fim do foro privilegiado e da reeleição.

Segundo a assessoria do ex-ministro, Moro pagou do próprio bolso. Fechou o contrato com uma agência, com um pacote para criação do site e compra do domínio.

Moro está nos Estados Unidos onde participa do evento Brazil Conference ao lado de presidenciáveis, como Ciro Gomes (PDT).

Como o Estadão mostrou nesta sexta-feira, 8, o plano de governo que seria encampado por Moro pode acabar nas mãos de outro candidato ao Planalto. Os grupos de trabalho são liderados pelo ex-presidente do Banco Central Affonso Celso Pastore e pelo jurista e professor Joaquim Falcão.