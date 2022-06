Com disputas entre aliados na campanha para governador, Lula terá agenda de 24h no RS

Coluna do Estadão

Lula terá agenda de 24h no RS, onde seu palanque foi esvaziado em razão de divergências com o PSB – o partido se aproximou do PDT após o PT insistir em lançar Edegar Pretto. Lula só vai a Porto Alegre.

LENTE. O presidente do PSB-RS, Mário Bruck, diz que o diálogo entre as siglas foi cortado. Embora ainda acredite na aliança, Paulo Pimenta (PT-RS) não acha negativa a disputa. “Se não houver acordo, o Lula terá dois ou três palanques. Isso é bom.”