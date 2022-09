Com chance de vitória no radar, Lula intensifica ação por governadores

Com uma potencial vitória no horizonte já no próximo domingo (2), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) vão dedicar os dois dias até a eleição a tracionar candidatos nos Estados. Lula desembarca na Bahia e no Ceará com o objetivo de acelerar a arrancada dos petistas Jerônimo Rodrigues (BA) e Elmano de Freitas (CE). Ambos subiram nas últimas pesquisas de intenção de voto e, segundo avaliação interna da campanha do PT, têm chance de liderar o placar caso os políticos reforcem a vinculação com o presidenciável. Já Alckmin tem dito que considera a sua segunda prioridade nesta eleição eleger Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo.

DISTÂNCIA. Embora Lula lidere as pesquisas no Ceará, sua presença é também uma saia-justa para aliados vinculados a Ciro Gomes (PDT). A governadora Izolda Cela, que deixou o PDT após ser preterida como candidata, terá compromissos durante a passagem de Lula. Cid e Ivo Gomes, embora afinados com Camilo Santana (PT), não devem se aproximar do petista. Já em um eventual 2.º turno, a conversa muda, dizem aliados, e é possível chamá-los ao palanque do PT.

CLICK. Marília Arraes (SD), candidata ao governo de PE

Candidata faz campanha para Lula e tenta emplacar relação com o petista, a despeito de ser Danilo Cabral (PSB) o candidato oficial do PT no Estado.

PRONTO, FALEI! Elena Landau, conselheira econômica de Tebet

“Não é cheque em branco, é cheque sem fundo Lula no 1º turno”, disse, sobre as críticas ao petista de que ele não se comprometeu com propostas de governo.