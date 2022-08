Com bloqueio, promessas não cumpridas do orçamento secreto somam R$ 3,2 bi

Com o bloqueio extra do Orçamento decretado na noite da última sexta-feira, o Ministério da Economia deixou disponível apenas R$ 850 milhões para saldar o pagamento de emendas parlamentares do orçamento secreto até o fim do ano. Não será suficiente para dar conta dos compromissos já firmados pela cúpula do Congresso com deputados e senadores da base aliada.

O relator do Orçamento deste ano, Hugo Leal (PSD-RJ), autorizou o pagamento de R$ 12,3 bilhões em emendas com o aval de Arthur Lira (PP-AL), mas até agora só foram empenhados R$ 8,2 bilhões. O restante viria após a eleição, segundo o combinado político.

Com o bloqueio extra, que congelou principalmente essas emendas, R$ 3,2 bilhões já prometidos a parlamentares estão em suspenso e correm o risco de não serem pagos.

