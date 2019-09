Com aval de Maia, projeto de lei propõe entrada de times de futebol na Bolsa de Valores

A Câmara elabora projeto de lei para permitir aos clubes de futebol oferecer ações na Bolsa de Valores. O pacote foi encomendado por Rodrigo Maia ao deputado Pedro Paulo (ambos do DEM-RJ) e regulamentará a possibilidade de os times criarem empresas com CNPJ próprio e, com isso, alternativas para sanear as finanças. Ao oferecer ações na Bolsa, abre-se a opção de empresários e até torcedores investirem nas agremiações. A medida também pode favorecer sistemas de governança mais eficientes, já que a oferta deve ser fiscalizada pela CVM.

Linha direta. Amanhã, Maia recebe na residência oficial da presidência da Câmara dirigentes dos clubes das Séries A e B do País.

De novo. Em 2015, o Congresso aprovou programa de refinanciamento das dívidas dos clubes, o Profut. Vários dos que aderiram voltaram a se endividar.

CLICK. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) foi com uma arma na cintura visitar o pai no hospital. O presidente se recupera de uma cirurgia de hérnia.

Estado… O secretário municipal da Fazenda da capital paulista, Philippe Duchateau, apresentou estudo aos vereadores sobre o impacto da reforma tributária (PEC 45/2019) na cidade: perda de cerca de R$ 8 bilhões ao orçamento por conta das alteração no ISS.

…de atenção. O vereador Eduardo Tuma (PSDB), presidente da Câmara Municipal, iniciou articulações com o Congresso em defesa da reforma, mas com mecanismos que evitem prejuízos à cidade de São Paulo.

SINAIS PARTICULARES.

Tereza Cristina, ministra da Agricultura

Do Oriente. A ministra Tereza Cristina (Agricultura) tem focado esforços em parcerias com os países asiáticos. Em julho, o Japão foi um dos principais destinos do milho brasileiro. Ontem, a China autorizou importações de carne de 25 novas plantas do País.

Ação. Passados cinco meses da sanção da Lei de Prevenção ao Suicídio de Crianças e Jovens, ainda não há regulamentação. Falta criar o centro de atendimento que dê orientações efetivas. O Planalto puxou para si a tarefa e promete tirar a norma do papel.

PRONTO, FALEI!

Major Olímpio, líder do PSL no Senado: “Se não enfrentarmos a metástase da corrupção que se alastrou no Judiciário, tudo pode ser jogado fora. Não vou tirar minha assinatura da CPI da Lava Toga.”

