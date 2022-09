Com ação no TSE, PT tenta manter pressão sobre Bolsonaro no pós-eleição

A decisão do PT de levar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma ação de investigação, e não uma representação comum, para questionar suposto abuso de poder cometido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) no ato realizado ontem, 7, é parte de uma estratégia de longo prazo. A Aije, como é chamada, é mais complexa, pois prevê atos de investigação. Ministros, advogados e petistas dizem que é praticamente impossível concluir o caso antes do primeiro turno. O “timing” ficará nas mãos da Corte. A ação pode cassar a candidatura de Bolsonaro e torná-lo inelegível por oito anos. Aliados de Lula dizem que isso mantém a “espada na cabeça” do presidente e pode frear ataques às urnas.

MEMÓRIA. Petistas lembram que a Aije sobre a chapa Dilma-Temer, proposta pelo PSDB, durou quase três anos e chegou a ser considerada pela oposição como o plano B para tirar a presidente do cargo, caso o impeachment não prosperasse. Mas há uma avaliação dentro do Judiciário de que o caso atual é mais simples. Logo, mais rápido.

E SE? Tudo depende da abertura da ação pelo corregedor-geral eleitoral, o ministro Raul Araújo. Ele deu a decisão favorável ao PL de Bolsonaro que proibiu manifestações políticas no Lollapalooza. De todo jeito, um ministro de Corte Superior diz que a pauta sobre de uso da máquina por Bolsonaro “virá forte” após a eleição.

ALERTA. A equipe de Bolsonaro já esperava a reação do PT e começou a preparar uma reação antes mesmo de ser intimada. A ala jurídica comemorou o fato de o presidente ter falado fora dos palcos oficiais e evitado ataques às urnas eletrônicas e aos ministros do STF. Vão alegar que a participação foi espontânea diante do clamor popular, mas temem pelo mal-estar instalado com o TSE.

Pronto, falei! Nereu Crispim (PSD-RS), deputado federal

“Bolsonaro deveria fazer homenagem de 7 de Setembro aos caminhoneiros e parar de ser garoto-propaganda do agronegócio acumulador de dólar.”

CLICK. Protesto de enfermeiros, durante 7 de Setembro

Aproveitaram ato na Esplanada dos Ministérios para se manifestar a favor do piso da enfermagem e contra decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do STF.