Com 175 assinaturas, até Alexandre Frota assina CPI da Lava Jato

A oposição conseguiu reunir 175 assinaturas válidas para protocolar o requerimento de criação da CPI da Lava Jato, para investigar a força-tarefa de Curitiba e Sérgio Moro.

Até o ex-governista, hoje tucano Alexandre Frota (SP) apoiou a iniciativa contra o ministro da Justiça. O vice-líder do governo, Claudio Cajado (PP-BA), também.

Com o apoio de partidos do Centrão, os autores do pedido ultrapassaram em quatro deputados o mínimo necessário. O partido que mais teve assinaturas foi, naturalmente, o PT (53), seguido pelo PP (22).

Tanto o líder da maioria, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), quando o do PP, Arthur Lira (AL) foram signatários. Demais siglas que apoiaram a criação da CPI: PDT (21), PSB (18), PL (11), PSOL (10), PCdoB (8), PSD (7), SD (6), MDB (4), PSDB (4) e DEM (3).