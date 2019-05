Evento cancelado da ONU sobre mudança climática era ‘coisa de ONG’

Antes de cancelar o evento sobre mudanças climáticas da ONU (Climate week), o secretário de relações internacionais do Meio Ambiente, Roberto Souza, falou com André Fraga, secretário de Sustentabilidade de Salvador.

Disse que o governo tinha “discordâncias” e que o evento era “coisa de ONG”. Fraga tentou argumentar, sem sucesso, que seria importante manter o encontro, justamente para a gestão Bolsonaro mostrar sua visão para o tema.

O timing do cancelamento não foi dos melhores. O prefeito de Salvador é ACM Neto, também presidente do DEM, partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Este, por sua vez, já está irritado com o posicionamento do Planalto a respeito da MP 870, que redesenha a Esplanada e tira o Coaf do Moro.

