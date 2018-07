CNMP diz que Janot não pode ser investigado pelo que fez como PGR

Coluna do Estadão

A Corregedoria Nacional do Ministério Público arquivou nova tentativa do senador Fernando Collor (PTC-AL) de investigar o ex-procurador-geral Rodrigo Janot por supostas infrações disciplinares.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DA DECISÃO PDF

O veredicto final foi de que Janot não pode ser investigado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) por fatos que ocorreram durante o período em que ocupou a PGR e que “não compete” ao colegiado “a análise de questões relativas ao padrão comportamental do chefe do MPU”.

