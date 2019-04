‘Climão’ em evento com os irmãos Gomes e Marina Silva

Um evento com a presença dos sempre presidenciáveis Ciro Gomes (PDT) e Marina Silva (Rede) e com os senadores Cid Gomes (PDT-CE) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP) tinha objetivo de aproximar os grupos políticos, mas acabou marcado por dois momentos constrangedores.

O primeiro “climão” foi quando Cid deixou a mesa para se juntar à plateia, sem dar maiores explicações, depois de o irmão reclamar que o tempo de resposta seria pouco (3 minutos).

Depois, quando um internauta questionou Randolfe sobre as intervenções dos filhos do presidente Jair Bolsonaro no governo, Ciro disparou: “Ele (Eduardo) só não saltou na bragilha de Trump porque a segurança da Casa Branca é muito atenta”, em referência ao encontro recente de Eduardo Bolsonaro com presidente americano. Parte da plateia riu, parte ficou constrangida com a piada.