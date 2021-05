Claudio Castro deve se filiar hoje ao PL

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, deve se filiar na tarde desta quarta-feira, 26, no PL, em Brasília. Ele deixará o PSC, partido pelo qual se elegeu ao lado de Wilson Witzel como vice-governador.

Nos bastidores, o entorno do governador tenta uma brecha na agenda de Jair Bolsonaro, que permita ao presidente ao menos passar pelo evento.

O governador do Rio é aliado da família Bolsonaro e entrará na legenda de Valdemar da Costa Neto, que faz parte hoje da base do presidente.

Castro assumiu interinamente o comando do Estado em agosto do ano passado, após Witzel ser afastado por uma decisão do STJ.