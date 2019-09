‘Claro que eleitores do Flávio Bolsonaro podem cobrar’, diz Janaína Paschoal sobre CPI da Lava Toga

Depois de aumentar a pressão das redes sociais no Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), por não ter assinado o requerimento para criação da CPI da Lava Toga, a deputada estadual Janaína Paschoal (PSL-SP) disse que o senador pode ser cobrado, “claro”, mas evitou cobrá-lo diretamente.

“Assinar ou não é decisão exclusiva de cada senador. Claro que os eleitores do Flávio podem cobrar. Aliás, cidadãos em geral podem”, afirmou. Na segunda-feira, 9, a hashtag #AssinaFlavioBolsonaro ficou no trending topics do Twitter. “Mas não tem cabimento pressionar os outros senadores a tirarem suas assinaturas. Se for verdade, estaremos diante de conduta que pode até caracterizar o crime de constrangimento ilegal”, completou.

A autora do impeachment de Dilma Rousseff é também uma das maiores interlocutoras da instalação da CPI. Questionada se seu partido deveria se posicionar mais incisivamente a respeito desta pauta, disse que sua cabeça “não funciona pela lógica dos partidos” e que, portanto, “o que o partido faz, ou deixa de fazer, não me vincula”.