Citando decreto de Bolsonaro, servidores tentam suspender indicação de policiais militares no ICMBio

Associações de servidores ambientais entraram, nesta sexta-feira, 3, com um mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para suspender a indicação de membros da polícia militar para cargos de chefia no ICMBio.

O texto cita como justificativa decreto do próprio governo Bolsonaro estabelece critérios para a nomeação de cargos comissionados.

“Ocorre que os militares nomeados não possuem qualquer especialização e/ou experiência que justifique a ocupação dos cargos mais elevados dentro da estrutura organizacional do ICMBio”, diz o documento assinado pela Ascema (Associação Nacional dos Servidores da Área Ambiental Federal) e pela Asibama-DF (Associação dos servidores da Área Ambiental Federal – MMA, SFB, Ibama e ICMBio no Distrito Federal) .

Na semana passada, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, anunciou as nomeações para o ICMBio de Coronel Homero de Giorge Cerqueira, Major Marcos Aurélio Venâncio e Tenente-Coronel Marcos de Castro Simanovic, respectivamente, para os cargos de Presidente, Diretor de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade e de Diretor de Criação e Manejo de Unidades de Conservação.