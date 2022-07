Ciro Gomes (PDT) vai enfrentar uma maratona de convenções nos próximos dias. Neste sábado, vai a três Estados: RS, PR e MG – no último, se encontrará com o candidato do PSDB, Marcus Pestana. Na segunda, desembarca no Amazonas para a convenção de Carol Braz (PDT). E, na quinta, nas de Elvis Cezar (SP) e de Leila Barros (DF).

