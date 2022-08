Na segunda-feira, quando a equipe de Ciro Gomes (PDT) foi publicar o plano de governo do candidato no site do TSE, constatou que o arquivo era maior do que o permitido. O documento tinha 23 megabytes, sendo que o limite é de apenas 3 megabytes. As páginas tiveram de ser compactadas.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Ciro Gomes, presidenciável do PDT