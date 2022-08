Ciro Nogueira minimiza rejeição a Bolsonaro e chama de ‘alergia’

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, minimizou nesta quinta-feira a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo a última pesquisa Ipec, é de 46%, mais elevada do que a do rival Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de 33%.

“Há quem não goste de Bolsonaro? Sim. Mas não existirá um antibolsonarismo. Já o antipetismo sempre existiu e nunca vai acabar. Antibolsonaro é alergia. Antipetismo é epidemia”, escreveu Ciro.

Na avaliação de aliados do ministro, a mensagem que ele quis passar é de que a “alergia” a Bolsonaro já está passando, com o aumento do Auxílio Brasil e outras medidas econômicas.

Eles confiam que o antipetismo tende a crescer até a eleição.