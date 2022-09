Ciro Nogueira diz que soltará fogos quando Bolsonaro virar nas pesquisas

Cético de pesquisas eleitorais, o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, gravou um vídeo com uma caixa de fogos de artifício parecendo ter mudado de ideia. “Quando ela for acesa, é porque o capitão do povo ultrapassou nas pesquisas o ex-presidente do atraso. Torçam.”

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil (PP-PI)

