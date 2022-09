Ciro Nogueira cancela férias, mas seguirá plano de se dedicar à eleição no PI

Mesmo tendo cancelado formalmente as férias, o ministro Ciro Nogueira (PP) ainda deve passar a maior parte da próxima semana no Piauí, onde está empenhado em eleger Silvio Mendes ao governo, e não em Brasília.

Aliados do ministro dizem que o recuo no aviso de férias ocorreu em função da repercussão negativa do episódio, mas afirmam que, de fato, Nogueira está mais empenhado na disputa estadual do que na campanha nacional neste momento.

Apesar de ser um político experiente, pessoas próximas consideram que Nogueira cometeu um “erro político” ao formalizar o afastamento e chamar atenção para a retirada da capital federal.

No Piauí, a chapa apoiada pelo chefe da Casa Civil lidera a disputa. O candidato Silvio Mendes (União), que tem a ex-mulher de Nogueira, Iracema Portella (PP), na vice, cresceu se descolando da imagem de Jair Bolsonaro.

Agora, Nogueira está preocupado com o avanço de Rafael Fonteles, do PT, que tem se beneficiado com o avanço de Lula no Estado.