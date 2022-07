Ciro Gomes vai a Fortaleza para definição candidato do PDT ao governo do Ceará

Ciro Gomes estará em Fortaleza amanhã e segunda-feira, quando o PDT vai deliberar quem será o nome do partido na eleição para o governo do Estado. O presidente Carlos Lupi também desembarca no Ceará. Apesar da ameaça do PT de deixar a aliança caso não vença Izolda Cela, aliados de Ciro não acreditam que o partido terá forças para abrir concorrência.

Sinais Particulares, por Kleber Sales. Ciro Gomes, presidenciável do PDT